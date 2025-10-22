Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:31

Осенний завтрак. Карельские калитки с картофелем — очень вкусные: тесто хрустит, а начинка тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти аутентичные карельские калитки станут вашим любимым решением для быстрого и вкусного перекуса! Традиционное блюдо карельской кухни представляет собой открытые пирожки из ржаного теста с нежной картофельной начинкой. Калитки получаются с хрустящими боками и сочной начинкой, их удобно брать с собой на работу или на прогулку. Это блюдо идеально подходит для завтрака, ужина или перекуса — простота приготовления и доступные ингредиенты делают калитки универсальным решением для любой ситуации. Подавайте их горячими со сливочным маслом или сметаной и наслаждайтесь вкусом настоящей Карелии!

Приготовление

Вам понадобится: 2 стакана ржаной муки, 1 стакан воды, ½ ч. л. соли для теста, 4 картофелины, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль, перец для начинки. Замесите тесто из муки, воды и соли. Картофель отварите, разомните в пюре с обжаренным луком. Тесто раскатайте, нарежьте кружки. На каждый выложите начинку, защипните края, оставив середину открытой. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C. Горячие калитки смажьте маслом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

