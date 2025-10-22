Яркий осенний кекс с ароматом лимона — сочный и в меру влажный. Замешивается за 5 минут

Этот невероятно ароматный пряный лимонный кекс станет настоящей звездой вашего чаепития! Нежное, влажное тесто с яркой цитрусовой ноткой и теплыми пряностями создает неповторимую гармонию вкусов. Кекс получается воздушным, с аппетитной золотистой корочкой и насыщенным лимонным ароматом с оттенком корицы и кардамона. Идеально подходит для утреннего кофе, вечернего чая или внезапного визита гостей. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают этот десерт прекрасным выбором для тех, кто хочет порадовать близких вкусной выпечкой без лишних хлопот.

Приготовление

Вам понадобится: 200 г муки, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 1 лимон, 100 мл йогурта, 1 ч. л. разрыхлителя, по ½ ч. л. корицы и кардамона. Смешайте яйца с сахаром, добавьте масло, йогурт и сок целого лимона. Всыпьте муку с разрыхлителем и специями, перемешайте. Тесто вылейте в смазанную форму. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Готовый кекс полейте лимонной глазурью из сахарной пудры и лимонного сока.

