22 октября 2025 в 11:15

Посадите в октябре — получите шикарный куст: цветет помпонами соцветий с июля до поздней осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите этот многолетник в октябре и получите шикарный куст. Он цветет с июля до поздней осени, украшая сад огромными помпонами соцветий диаметром до 25–30 см.

Гортензия — настоящая королева сада, обладающая уникальными преимуществами, которые делают ее желанной для любого садовода. Для успешной октябрьской посадки выберите защищенное от ветра место с рассеянным светом, выкопайте яму 50×50 см, добавьте торф, перегной и хвойный опад для подкисления. Саженец с закрытой корневой системой аккуратно переместите, не разрушая земляной ком, полейте и замульчируйте корой или хвоей. Гортензия морозоустойчива, но в первую зиму требует укрытия лапником или агроволокном.

Преимущества очевидны: длительное цветение, огромные соцветия, способность расти в тени и менять цвет — все это делает гортензию уникальным растением для создания волшебного сада, который будет радовать вас долгие годы.

Ранее был назван цветок, который распустится сотнями колокольчиков даже в тени: не боится дождей и ветра.

