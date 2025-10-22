Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 03:46

Посадите сейчас — получите море цветов: куст, который превращается в белое благоухающее облако

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите этот многолетник сейчас, и получите море цветов. Этот куст в начале лета превращается в благоухающее облако, покрываясь белоснежными цветами с тонким сладковатым запахом, разносящимся по всему участку.

Чубушник, часто называемый садовым жасмином, обладает уникальными преимуществами, делающими его желанным гостем в любом саду. Растение отличается феноменальной зимостойкостью, устойчивостью к болезням и способностью расти на любых почвах. Для успешной октябрьской посадки выберите солнечное место без застоя воды, выкопайте яму 50×50 см, добавьте перегной и комплексное удобрение. Саженец с открытой корневой системой установите так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, засыпьте землей, обильно полейте и замульчируйте торфом.

Чубушник быстро приживается и уже на следующий год порадует первыми цветами, а с третьего года вы получите полноценное благоухающее облако белых цветов, не требующее особого ухода кроме формирующей обрезки после цветения.

Ранее был назван цветок, которому нипочем лютые морозы зимой и палящий зной летом.

