21 октября 2025 в 23:23

Если рассыпать семена по земле в октябре, этот цветок вырастет сам: превратит газон в цветущий рай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о яркой клумбе, но нет времени на уход? Посадите календулу. Если рассыпать семена по земле в октябре, этот цветок вырастет сам, превратив серый газон в цветущий рай.

Яркие оранжевые и желтые соцветия календулы не только украшают городской ландшафт, но и обладают удивительной живучестью. Семена прекрасно перезимуют под снегом, пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут весной, как только установится теплая погода.

Календула не боится загазованности городского воздуха, устойчива к засухе и будет цвести с июня до самых заморозков, постоянно обновляясь за счет самосева. Этот цветок не требует полива, подкормок и особого ухода, а его яркие соцветия создают настроение и прекрасно смотрятся в городском озеленении. Просто рассыпьте семена на любом свободном клочке земли — и уже в начале лета ваш двор или городская клумба превратится в золотисто-оранжевый ковер.

Ранее были названы цветы, которые можно смело сажать весь октябрь: морозостойкие однолетники и многолетники.

Дарья Иванова
Д. Иванова
