21 октября 2025 в 11:16

Этот цветок можно сажать даже в ливень: октябрьские дожди пойдут ему только на пользу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если октябрьские дожди мешают запланированным посадкам, обратите внимание на аквилегию (водосбор) — этот изящный многолетник идеально подходит для подзимнего посева в сырую погоду.

Влаголюбивая аквилегия прекрасно чувствует себя во влажной осенней почве, а семенам именно нужна влага для набухания и успешной стратификации. В дождливый день просто рассыпьте семена по поверхности взрыхленной земли на заранее подготовленной клумбе, слегка присыпьте песком или торфом и оставьте до весны — природа сделает все остальное.

Уже следующей весной вы получите крепкие всходы, а через год — очаровательные растения с ажурной листвой и необычными цветами-колокольчиками всевозможных расцветок. Аквилегия особенно хороша в тенистых уголках сада, где сохраняется влага, и будет десятилетиями радовать вас своим цветением без особого ухода! Запомните, этот цветок можно сажать даже в ливень, октябрьские дожди пойдут ему только на пользу.

Ранее были названы цветы, которые можно смело сажать весь октябрь: морозостойкие однолетники и многолетники.

