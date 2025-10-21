Этот цветок можно сажать даже в ливень: октябрьские дожди пойдут ему только на пользу

Этот цветок можно сажать даже в ливень: октябрьские дожди пойдут ему только на пользу

Если октябрьские дожди мешают запланированным посадкам, обратите внимание на аквилегию (водосбор) — этот изящный многолетник идеально подходит для подзимнего посева в сырую погоду.

Влаголюбивая аквилегия прекрасно чувствует себя во влажной осенней почве, а семенам именно нужна влага для набухания и успешной стратификации. В дождливый день просто рассыпьте семена по поверхности взрыхленной земли на заранее подготовленной клумбе, слегка присыпьте песком или торфом и оставьте до весны — природа сделает все остальное.

Уже следующей весной вы получите крепкие всходы, а через год — очаровательные растения с ажурной листвой и необычными цветами-колокольчиками всевозможных расцветок. Аквилегия особенно хороша в тенистых уголках сада, где сохраняется влага, и будет десятилетиями радовать вас своим цветением без особого ухода! Запомните, этот цветок можно сажать даже в ливень, октябрьские дожди пойдут ему только на пользу.

Ранее были названы цветы, которые можно смело сажать весь октябрь: морозостойкие однолетники и многолетники.