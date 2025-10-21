Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 03:46

Если увидели на термометре 0 °C, самое время сажать этот цветок: взойдет в мае, цвести будет все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если октябрьские холода застали вас врасплох, а посадить цветы все еще хочется, ваш выбор — мальва (штокроза). Если увидели на термометре 0 °C, самое время сажать этот цветок. Главное — успеть до замерзания почвы.

В конце октября просто сделайте неглубокие бороздки (2–3 сантиметра) на солнечном участке, посейте семена мальвы, присыпьте землей и слегка уплотните. При такой температуре семена не прорастут осенью, но пройдут необходимую стратификацию холодом, что значительно повысит их всхожесть весной.

Мальва взойдет уже в мае, цвести будет все лето. Она быстро превратится в мощное растение с великолепными цветоносами высотой до 2 метров и порадует пышным цветением — крупные махровые или простые цветки всех оттенков розового, белого, желтого и бордового будут украшать ваш сад, не требуя особого ухода.

Ранее стало известно, при помощи какого цветка можно вырастить синее море цветов с хвойно-пряным ароматом в саду.

Читайте также
Посейте в октябре — весной фонтан из лиловых цветов! Этот многолетник превратит клумбы в пышные облака из цветов
Общество
Посейте в октябре — весной фонтан из лиловых цветов! Этот многолетник превратит клумбы в пышные облака из цветов
Посадила однажды — пышное цветение на десятки лет! Дачники млеют от этого многолетника — цветы с ладонь, уход не нужен
Общество
Посадила однажды — пышное цветение на десятки лет! Дачники млеют от этого многолетника — цветы с ладонь, уход не нужен
Голубое чудо для вашей клумбы: кинул семена под зиму — и все лето любуешься облаком цветов
Общество
Голубое чудо для вашей клумбы: кинул семена под зиму — и все лето любуешься облаком цветов
Шоколадная красавица для посадки под зиму: этот цветок вырастет сам, а соседи будут просить название
Общество
Шоколадная красавица для посадки под зиму: этот цветок вырастет сам, а соседи будут просить название
Сажаю в ноябре — в мае вырастает белоснежный ковер: просто разбросайте семена
Общество
Сажаю в ноябре — в мае вырастает белоснежный ковер: просто разбросайте семена
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия поддержит санкции против РФ после уступок Брюсселя
Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны
«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ
Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых
Врач раскрыла неприятную правду о чупа-чупсах
Студентку ждут два суда из-за исполнения песен иноагентов
Суд с Викторией Боней, брак по расчету: как живет невеста Лепса Аврора Киба
Россиянам раскрыли важнейший нюанс подготовки дачи к зиме
Суд вынес решение о взыскании 120 млн рублей с шоу «Малахов»
Зеленскому конец: США обвинили Киев в создании военной диктатуры
«Источник пушечного мяса»: в Херсоне стали бесследно пропадать мужчины
Юрист раскрыла, как вдовам военных отстоять имущество при оспаривании брака
Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет
Два аэропорта Северного Кавказа приостановили полеты
Приметы 21 октября: Трифон и Пелагея — Ознобица и подготовка к зиме
Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие
Слюсарь показал кадры последствий атаки ВСУ на Батайск
Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины
Юрист объяснил, кто ответит за ошибки ИИ при лечении больных
Невеста Лепса прокомментировала судебный иск Виктории Бони
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.