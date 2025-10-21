Если увидели на термометре 0 °C, самое время сажать этот цветок: взойдет в мае, цвести будет все лето

Если октябрьские холода застали вас врасплох, а посадить цветы все еще хочется, ваш выбор — мальва (штокроза). Если увидели на термометре 0 °C, самое время сажать этот цветок. Главное — успеть до замерзания почвы.

В конце октября просто сделайте неглубокие бороздки (2–3 сантиметра) на солнечном участке, посейте семена мальвы, присыпьте землей и слегка уплотните. При такой температуре семена не прорастут осенью, но пройдут необходимую стратификацию холодом, что значительно повысит их всхожесть весной.

Мальва взойдет уже в мае, цвести будет все лето. Она быстро превратится в мощное растение с великолепными цветоносами высотой до 2 метров и порадует пышным цветением — крупные махровые или простые цветки всех оттенков розового, белого, желтого и бордового будут украшать ваш сад, не требуя особого ухода.

