20 октября 2025 в 19:30

Посейте в октябре — весной фонтан из лиловых цветов! Этот многолетник превратит клумбы в пышные облака из цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот изящный однолетник покоряет сады своим элегантным видом и невероятной стойкостью. Стройные цветоносы высотой 30–50 см усыпаны многочисленными миниатюрными цветками, напоминающими орхидеи, которые сохраняют свежесть до самых заморозков. Белоснежные, лиловые, розовые или фиолетовые соцветия идеально подходят для срезки и долго стоят в букетах. Ангелония отличается аккуратной формой куста с темно-зелеными глянцевыми листьями, сохраняющими декоративность весь сезон.

Посев под зиму — лучший способ получить крепкую закаленную рассаду. В конце октября, когда температура почвы опустится до 0…+2 °C, семена высевают поверхностно в промерзшую землю, лишь слегка присыпая песком. За зиму они проходят естественную стратификацию, и весной появляются дружные всходы. Ангелония предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой, терпима к засухе и жаре. Уход минимален: достаточно умеренного полива и редких подкормок для пышного цветения с июня по октябрь. Растение устойчиво к болезням и вредителям, не требует обрезки и прекрасно выглядит даже в самую жаркую погоду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

