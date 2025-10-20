Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 23:24

Массовый сбой в Telegram 20 октября: когда починят, что еще не работает

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в Telegram 20 октября. Что об этом известно, когда починят, какие еще сайты и приложения не работают?

Что известно о сбое в Telegram 20 октября

По данным портала Downdetector на 20:56 мск, за последний час на сбой в работе мессенджера пожаловались 1563 пользователя, за сутки — 1795 человек.

37% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 28% — сбой в работе сайта, 27% — сбой оповещений, 3% — общий сбой, 1% — сбой сервиса, свидетельствуют данные Downdetector.

Больше всего обращений зафиксировано в Челябинской, Тюменской, Омской, Кировской областях и Удмуртской Республике. Пользователи из этих регионов обратили внимание на неполадки в мобильном приложении (40% жалоб), оповещении (28%) и работе сайта (26%).

Администрация Telegram и Павел Дуров не комментировали сбои.

Какие еще сайты и приложения не работают 20 октября

Более пяти тысяч российских пользователей Pinterest 20 октября сообщили о сбоях в работе сервиса как в десктопной версии, так и в мобильном приложении, свидетельствуют данные портала Downdetector.

При попытке открыть сайт появляется сообщение «Внутренняя ошибка сервера. Сервер временно не может обработать ваш запрос. Повторите попытку позже».

Заблокируют ли Telegram в России

Официально о блокировке Telegram в России не сообщалось. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отмечал, что мессенджер вряд ли заблокируют в РФ.

«Какие-то ограничения время от времени происходят из-за нарушений в работе разных платформ. Вы знаете, что YouTube хандрит, лихорадит. Небольшие сбои могут быть, но решения о блокировке, я думаю, не произойдет. Все должно работать. Все-таки Telegram — достаточно большая экосистема, а не просто мессенджер», — сказал Свинцов.

На фоне запуска российского мессенджера MAX некоторые источники предположили, что Telegram могут заблокировать. IT-эксперт Артем Геллер заявил, что MAX ждет долгий путь развития и без административных мер, таких как замедление или запрещение других мессенджеров.

«Может быть, появятся какие-то сервисы и услуги, которыми захотят наделить его для удобства. <…> Если этого не будет, то догнать тот же Telegram ему будет очень сложно. У него большое количество функций, даже на их синхронизацию может уйти несколько лет. Даже не два года, а больше», — сказал он.

