Посадила однажды — пышное цветение на десятки лет! Дачники млеют от этого многолетника — цветы с ладонь, уход не нужен

Посадила однажды — пышное цветение на десятки лет! Дачники млеют от этого многолетника — цветы с ладонь, уход не нужен

Этот сорт — настоящая жемчужина среди травянистых пионов. Его гигантские цветы диаметром до 25 см покоряют изысканной игрой оттенков: насыщенный центр цвета фуксии постепенно переходит в нежные кремовые края лепестков. Каждый бутон напоминает пышное свадебное платье с тончайшими переливами цвета. Пион «мисс Экхардт» отличается крепкими цветоносами, которые уверенно держат тяжёлые махровые соцветия даже после сильного дождя. Его роскошное цветение в мае — июне становится главным событием садового сезона, наполняя воздух тонким сладковатым ароматом.

Подзимний посев — идеальный способ размножения этого пиона. В конце октября, когда температура почвы опустится до 5–7°C, семена высевают на глубину 3–4 см в заранее подготовленные грядки с рыхлым питательным субстратом. За зиму они проходят естественную стратификацию, что обеспечивает дружные всходы весной. Молодые растения развиваются медленно, но уже на третий год формируют мощные кусты высотой до 90 см. Пион предпочитает солнечные места с плодородной суглинистой почвой и хорошим дренажем. Он морозостоек, засухоустойчив и может расти на одном месте без пересадки до 25 лет, с каждым годом становясь лишь краше.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.