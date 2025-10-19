Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:30

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти невероятные турецкие лепешки гезлеме с творожной начинкой станут настоящим открытием для любителей восточной кухни! Тонкое, почти прозрачное тесто и сочная творожная начинка с зеленью создают идеальный баланс вкусов и текстур. Гезлеме — традиционное турецкое блюдо, которое готовят на специальной сковороде садж, но его легко повторить и на обычной сковороде. Лепешки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с аппетитными поджаристыми полосками. Это блюдо идеально подходит для завтрака, ужина или в качестве сытной закуски, даря настоящий вкус Турции.

Приготовление

Вам понадобится: 300 г муки, 200 мл воды, 400 г творога, пучок зелени, 1 луковица, соль, перец, растительное масло. Замесите тесто из муки, воды и щепотки соли. Оставьте на 30 минут. Для начинки смешайте творог, мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец. Разделите тесто на 4 части, раскатайте в тонкие лепешки. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной, защипните края. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистых пятен по 2–3 минуты с каждой стороны. Смажьте готовые лепешки маслом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
кулинария
лепешки
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
