18 октября 2025 в 19:16

Проще оладий, вкуснее пиццы: кефир, сосиски — и обалденная лепешка за 15 минут готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта обалденная лепешка готовится проще оладий и получается вкуснее пиццы. Кефир, сосиски и еще парочка простых ингредиентов — и обалденная лепешка за 15 минут готова. Перед ней не устоят ни взрослые, ни дети.

Вам понадобится: 200 мл кефира, 200 г муки, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, 4 сосиски, 50 г твердого сыра, соль и зелень по вкусу. В глубокой миске смешайте кефир с яйцом и солью, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто консистенции густой сметаны. Сосиски нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите на терке, зелень мелко порубите. Все ингредиенты добавьте в тесто и тщательно перемешайте. Вылейте тесто на хорошо разогретую сковороду с маслом, накройте крышкой и жарьте на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкус лепешки получается насыщенным и гармоничным: нежное пористое тесто на кефире идеально сочетается с пикантными нотками сосисок и сыра, а зелень добавляет свежести. Эта лепешка особенно хороша горячей и станет прекрасной альтернативой традиционным оладьям или бутербродам.

Ранее стало известно, как приготовить сырную лепешку в духовке: вкуснее хачапури.

