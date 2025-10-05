Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 20:28

Эта лепешка вкуснее хачапури: воздушная сырная вкуснятина из духовки за 25 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта сырная лепешка вкуснее хачапури. В ней хрустящая корочка снаружи скрывает нежное слоистое тесто и обильную сырную начинку, которая тянется ароматными нитями. Готовится эта воздушная вкуснятина в духовке за 25 минут.

Рецепт: для теста смешайте 400 г муки, 200 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Замесите эластичное тесто, разделите на две неравные части. Большую часть раскатайте в круг толщиной 1 см. Для начинки смешайте 300 г тертой моцареллы, 100 г сулугуни и 100 г адыгейского сыра, добавьте 1 яйцо и 3 ст. л. сметаны. Выложите начинку на тесто, оставив края 2 см. Меньшую часть теста раскатайте в круг, накройте начинку, защипните края. Смажьте лепешку желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 200 °C 25 минут до золотистого цвета.

Сочетание разных сортов сыра создает идеальный баланс — моцарелла дает эластичность, сулугуни — пикантность, а адыгейский — нежную кислинку. Эта выпечка точно не оставит равнодушными любителей сыра и станет хитом на вашем столе!

Ранее стало известно, как приготовить картофельную лепешку с сыром: завтрак за 15 минут, который съедят даже дети.

Читайте также
Домашние лепёшки на кефире: жарим на сухой сковороде и подаем со сливочным маслом
Общество
Домашние лепёшки на кефире: жарим на сухой сковороде и подаем со сливочным маслом
Овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком
Общество
Овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Общество
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Шоколадное наслаждение: простой рецепт домашнего плавленого сыра для бутербродов
Общество
Шоколадное наслаждение: простой рецепт домашнего плавленого сыра для бутербродов
лепешки
рецепты
сыры
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину
Евродепутат появился на публике с георгиевской лентой
Кадыров рассказал о поздравлении от Путина
Польша применила новые санкции против России
Один министр загремел в СИЗО за махинации в здравоохранении
Нетаньяху раскрыл, где и когда пройдут переговоры по Газе
Дмитриев оценил вероятность принятия США предложения Путина по ДСНВ
Бывшего министра здравоохранения Дагестана задержали на Ставрополье
Шатдаун ударил по авторитету Трампа среди американцев
Астрономы рассказали, когда случится первое осеннее суперлуние
Названы новые суммы выплат по больничным в ближайшие три года
Трамп назвал кандидата на пост генпрокурора Вирджинии чокнутым леваком
ВСУ дронами чуть не убили заслуженного артиста Белоруссии
Доигрались? Львов в огне, Зеля молит о перемирии: что дальше
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Раскрыто, почему Трамп оставил Исландию в НАТО
«Играл гимн России»: юный боксер растрогался после победы на Играх СНГ
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.