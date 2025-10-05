Эта лепешка вкуснее хачапури: воздушная сырная вкуснятина из духовки за 25 минут

Эта сырная лепешка вкуснее хачапури. В ней хрустящая корочка снаружи скрывает нежное слоистое тесто и обильную сырную начинку, которая тянется ароматными нитями. Готовится эта воздушная вкуснятина в духовке за 25 минут.

Рецепт: для теста смешайте 400 г муки, 200 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Замесите эластичное тесто, разделите на две неравные части. Большую часть раскатайте в круг толщиной 1 см. Для начинки смешайте 300 г тертой моцареллы, 100 г сулугуни и 100 г адыгейского сыра, добавьте 1 яйцо и 3 ст. л. сметаны. Выложите начинку на тесто, оставив края 2 см. Меньшую часть теста раскатайте в круг, накройте начинку, защипните края. Смажьте лепешку желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 200 °C 25 минут до золотистого цвета.

Сочетание разных сортов сыра создает идеальный баланс — моцарелла дает эластичность, сулугуни — пикантность, а адыгейский — нежную кислинку. Эта выпечка точно не оставит равнодушными любителей сыра и станет хитом на вашем столе!

