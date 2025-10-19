Во Франции раскрыли необычный способ проникновения грабителей в Лувр Глава МВД Франции: грабители проникли в окно Лувра при помощи лестницы автовышки

Злоумышленники, ограбившие национальный художественный музей Лувр в Париже, проникли внутрь с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире радиостанции France Inter. По его словам, они разбили окно и пробрались в одну из галерей.

Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность, — поделился Нуньес.

Он подчеркнул, что все силы французских полицейских направлены на поимку грабителей. Министр выразил надежду, что правоохранителям удастся как можно скорее перехватить преступников.

Ранее сообщалось, что галерея Аполлона, где произошло ограбление, — культовое место в Лувре, где хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея. Преступники ограбили экспозицию Наполеона и правителей Франции. Предположительно, они украли девять предметов из коллекции вещей, принадлежавших первому французскому императору и его жене, в том числе ожерелье, брошь, тиару и другие вещи, щедро украшенные драгоценными камнями.