Москвич потерял рекордные 450 млн из-за кибермошенничества

Житель Москвы стал жертвой кибермошенников и лишился 450 млн рублей, рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко. По его словам, такая высокая сумма ущерба была зафиксирована этой весной и стала рекордной, передает «Интерфакс».

По словам Кононенко, в течение последних трех лет наблюдается устойчивый рост ущерба от киберпреступлений. Если ранее суммы ущерба варьировались от 15 до 50 тыс. рублей, то сейчас мошенники совершают преступления на миллионы рублей и более.

Он также отметил, что мелкие мошенничества практически исчезли. Эксперт подчеркнул, что сейчас большинство таких дел относятся к тяжким и особо тяжким категориям, то есть ущерб начинается от 250 тыс. рублей.

Ранее в Новороссийске телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, заставив ее продать автомобиль и перевести 3,3 млн рублей. Женщина стала жертвой классической схемы мошенничества: ей позвонили под предлогом замены домофона, убедили установить приложение и ввести код. В результате мошенники убедили ее, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и она перевела деньги на «безопасный» банковский счет.