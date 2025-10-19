Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:00

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше! Хабизджин — нежный осетинский пирог с творогом на тонком тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда надоели сырники и запеканки, попробуйте хабизджин — традиционный осетинский пирог с творожной начинкой, который поражает своей простотой и нежным вкусом. В отличие от сложных блюд этот пирог готовится быстро, но получается невероятно ароматным и сытным. Тонкое тесто и сочная творожная начинка с зеленью создают гармоничное сочетание, которое понравится всем без исключения. Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для встречи гостей — оно всегда вызывает восторг и ощущение домашнего уюта.

Приготовление

Для теста: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды. Для начинки: 500 г творога, 2 яйца, пучок зелени, соль по вкусу. Замесите тесто из муки, кефира, соли, сахара и соды. Оставьте на 20 минут. Для начинки смешайте творог, яйца, измельченную зелень и соль. Разделите тесто на 2 части, раскатайте в лепешки. На одну выложите начинку, накройте второй, защипните края. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Смажьте маслом после выпекания.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
