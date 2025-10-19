Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 14:36

Молодой муж 82-летней певицы Шавриной впервые показался на публике

Екатерина Шаврина Екатерина Шаврина Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Певица Екатерина Шаврина, которой в этом году исполнится 83 года, впервые представила публике своего молодого мужа во время съемок шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Как объявил ведущий Андрей Малахов, супруг артистки, ранее избегавший публичности, впервые решился появиться перед камерами. Сама певица рассказала, что ее избранник является поклонником с 1993 года и сопровождает ее на концертах.

Сейчас у меня очень хороший муж, современный, намного моложе меня. Мы очень хорошо живем. А то, что в интернете пишут о разводе, тоже неплохо. Пусть и не знают, что у меня на самом деле происходит… У меня было мало мужей. Я замужем всего третий раз, — подчеркнула она.

Ранее бывший гражданский муж Шавриной, композитор Виталий Окороков заявил, что она не может конкурировать с солисткой ансамбля «Золотое кольцо» Надеждой Кадышевой, потому что в ее репертуаре нет танцевальных хитов. Он заявил, что исполнительнице хита «По Дону гуляет казак молодой» популярность среди зумеров не особо нужна.

