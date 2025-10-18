Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:00

Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее! Нежная текстура, яркие овощи и аппетитная румяная корочка — это потрясающе. Всего 10 минут — и на вашем столе эффектное блюдо, которое можно подавать как теплым, так и холодным.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сыр твердый — 80 г
  • Укроп — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачок и морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Слегка отожмите лишний сок от овощей. Добавьте яйца, сметану, муку, тертый сыр, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  2. Вылейте массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте и жарьте под крышкой на среднем огне 7–8 минут. Аккуратно переверните и готовьте еще 5–7 минут до золотистого цвета. Подавайте, нарезав на порционные кусочки.

Ранее мы готовили творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой. Простой рецепт на завтрак.

