Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее! Нежная текстура, яркие овощи и аппетитная румяная корочка — это потрясающе. Всего 10 минут — и на вашем столе эффектное блюдо, которое можно подавать как теплым, так и холодным.
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт. (средний)
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 5 ст. л.
- Сметана — 3 ст. л.
- Сыр твердый — 80 г
- Укроп — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление
- Кабачок и морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Слегка отожмите лишний сок от овощей. Добавьте яйца, сметану, муку, тертый сыр, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Вылейте массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте и жарьте под крышкой на среднем огне 7–8 минут. Аккуратно переверните и готовьте еще 5–7 минут до золотистого цвета. Подавайте, нарезав на порционные кусочки.
