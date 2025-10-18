Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее

Чудесная лепешка из кабачка, яиц и морковки на сковороде: готовим, когда надоели все яичницы, — из-за сыра она еще вкуснее! Нежная текстура, яркие овощи и аппетитная румяная корочка — это потрясающе. Всего 10 минут — и на вашем столе эффектное блюдо, которое можно подавать как теплым, так и холодным.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (средний)

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Мука — 5 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Сыр твердый — 80 г

Укроп — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Кабачок и морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Слегка отожмите лишний сок от овощей. Добавьте яйца, сметану, муку, тертый сыр, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Вылейте массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте и жарьте под крышкой на среднем огне 7–8 минут. Аккуратно переверните и готовьте еще 5–7 минут до золотистого цвета. Подавайте, нарезав на порционные кусочки.

