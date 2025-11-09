Пирог «Стеганое одеяло»: готовим из жидкого теста — проще рецепта выпечки с начинкой не придумаешь

Пирог «Стеганое одеяло» из жидкого теста — отличный вариант легкого в приготовлении десерта к чаю. Проще рецепта выпечки с начинкой не придумаешь.

Вкус пирога нежный и сбалансированный: влажная маслянистая текстура теста с легкой кислинкой идеально сочетается со сладковатыми творожными полосками, образующими мягкие островки нежности.

Для теста вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды. Для творожной сетки: 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара. Сделайте жидкое тесто из первых ингредиентов и вылейте в смазанную форму. Взбейте блендером творог с яйцом и сахаром до однородности, переложите в кондитерский мешок или пакет с отрезанным уголком. Нарисуйте на тесте сетку из творожных полосок. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут.

Во время выпекания тесто поднимется вокруг творожных линий, создавая эффект стеганого полотна. Этот пирог особенно хорош в остывшем виде, а его приготовление требует минимум усилий при максимальном визуальном эффекте.

