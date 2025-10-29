Карамельная шарлотка: простой рецепт с небольшим секретом для вкуса

Приготовьте невероятно нежную карамельную шарлотку, которая полюбится с первого укуса. Она готовится по простому рецепту, но с небольшим секретом для вкуса. Преобразить пирог поможет баночка вареной сгущенки!

Вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки, 3-4 яблока, 1 банка вареной сгущенки и 1 ч. л. разрыхлителя. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. В смазанную маслом форму вылейте половину теста, разложите яблочные дольки и равномерно распределите вареную сгущенку. Залейте оставшимся тестом и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета.

Вкус пирога получается божественным: нежный бисквит с кислинкой яблок и насыщенной карамельной нотой вареной сгущенки создает идеальную гармонию. Карамельная шарлотка особенно хороша в теплом виде. Этот пирог станет настоящей звездой любого чаепития!

