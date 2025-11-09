Лучший рецепт оладий из кабачков: легкий и сочный завтрак

Классические кабачковые оладьи — это легкое кушанье, которое готовится за пару минут. Кабачковые лепешечки понравятся всей семье и могут стать отличным завтраком или перекусом.

Для приготовления возьмите один средний кабачок (примерно 300 граммов), тщательно помойте его и измельчите на терке с крупными отверстиями. После этого слегка отожмите лишнюю воду, чтобы оладьи не были слишком жидкими. В отдельной емкости смешайте кабачок с одним яйцом, введите 3 ложки пшеничной муки, половину чайной ложки разрыхлителя и немного соли. Тщательно перемешайте составляющие. С помощью ложки выложите тесто небольшими лепешками на раскаленную сковородку с маслом, чтобы они были похожи на оладьи. Обжаривайте их на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не зазолотятся.

Оладьи лучше всего подавать со сметаной, чесночным соусом или другим дипом по вкусу. Этот классический рецепт оладушек из кабачков очень незамысловатый в исполнении и позволяет не тратить много времени на готовку, чтобы порадовать себя и близких вкусным домашним блюдом.

