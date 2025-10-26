Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:11

Оладьи на молоке с дрожжами: секреты пышности и мягкости

Оладьи на молоке с дрожжами Оладьи на молоке с дрожжами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи на молоке с дрожжами — это аппетитный завтрак, который порадует воздушной текстурой. Вам понадобятся: 2 стакана муки, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1,5 стакана теплого молока, 1 ст. л. сахара-песка, 1 ч. л. поваренной соли, 2 ст. л. растительного масла для жарки, по желанию можно ввести 1 яйцо.

Приготовление начинается с соединения теплого молока, дрожжей и сахара — массу оставляют на 15 минут до появления пенной шапочки. После этого добавляют соль, муку и яйцо, замешивая однородное тесто. Жарят оладьи на разогретой сковороде с маслом, до красивой золотистой корочки с обеих сторон.

Эти оладьи на молоке с дрожжами идеально подходят для приятного семейного завтрака и отлично сочетаются с мёдом, вареньем или сметаной. Они мягкие и пышные, вы и ваши домашние останетесь в восторге!

Ранее мы поделились рецептом тонких блинчиков на кефире и молоке.

