Рецепт домашних тонких блинов на кефире и кипятке: нежное лакомство

Правильно приготовленные блинчики на кефире и кипятке получаются нежными и тающими во рту. Рассказываем, как пожарить домашние тонкие блинчики так, чтобы они не порвались во время готовки.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 2 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Кефир (любой жирности) — 1 ст.
- Вода питьевая — 1 ст.
- Мука пшеничная — 1 ст.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Сода — щепотка
Способ приготовления
Оставьте кефир нагреваться при комнатной температуре.
Вбейте яйца во вместительную емкость, добавьте сахар и перемешайте венчиком.
Влейте в яичную массу 1 ст. л. масла и кефир, посолите, тщательно перемешайте.
Всыпьте просеянную муку, мешайте венчиком до однородности, удалив все комочки. Добавьте соду и еще раз перемешайте.
Доведите воду до кипения и, не давая ей остыть, влейте тонкой струйкой в тесто. В процессе не переставайте мешать венчиком. Регулируйте количество воды, чтобы тесто получилось жидким и хорошо растекалось.
Раскалите сковороду на сильном огне, смажьте маслом. Влейте 1/2 половника теста так, чтобы оно равномерно распределилось по поверхности.
Выпекайте блинчик 1 минуту до золотистости, переверните и пеките еще 1 минуту. Повторите то же самое с остатками теста.
Готовые блинчики выкладывайте стопкой на тарелку под крышкой. Так они не будут сохнуть и останутся мягкими.
Домашние тонкие блины готовы!
- Время приготовления: 35 минут.
- Калорийность: 167 ккал на 100 г.
