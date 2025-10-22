Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:20

Рецепт домашних тонких блинов на кефире и кипятке: нежное лакомство

Домашние тонкие блинчики Домашние тонкие блинчики Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильно приготовленные блинчики на кефире и кипятке получаются нежными и тающими во рту. Рассказываем, как пожарить домашние тонкие блинчики так, чтобы они не порвались во время готовки.

Ингредиенты

  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Кефир (любой жирности) — 1 ст.
  • Вода питьевая — 1 ст.
  • Мука пшеничная — 1 ст.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Сода — щепотка

Способ приготовления

Оставьте кефир нагреваться при комнатной температуре.

Вбейте яйца во вместительную емкость, добавьте сахар и перемешайте венчиком.

Влейте в яичную массу 1 ст. л. масла и кефир, посолите, тщательно перемешайте.

Всыпьте просеянную муку, мешайте венчиком до однородности, удалив все комочки. Добавьте соду и еще раз перемешайте.

Доведите воду до кипения и, не давая ей остыть, влейте тонкой струйкой в тесто. В процессе не переставайте мешать венчиком. Регулируйте количество воды, чтобы тесто получилось жидким и хорошо растекалось.

Раскалите сковороду на сильном огне, смажьте маслом. Влейте 1/2 половника теста так, чтобы оно равномерно распределилось по поверхности.

Выпекайте блинчик 1 минуту до золотистости, переверните и пеките еще 1 минуту. Повторите то же самое с остатками теста.

Готовые блинчики выкладывайте стопкой на тарелку под крышкой. Так они не будут сохнуть и останутся мягкими.

Домашние тонкие блины готовы!

  • Время приготовления: 35 минут.
  • Калорийность: 167 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом классических блинчиков на молоке.

