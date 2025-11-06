Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Об этом рецепте знают единицы. Марокканские оладьи из манки — харша. Вкусные и необычные блинчики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что меня всегда выручает, когда хочется быстрого, вкусного и необычного завтрака? Эти удивительные оладьи из манной крупы! В Марокко их называют харша, и они стали для меня настоящим открытием. В отличие от привычных блинов, они получаются особенно нежными внутри, с хрустящей корочкой снаружи и обладают восхитительным сливочным вкусом. Готовятся из минимального набора продуктов, которые всегда под рукой, а результат впечатляет — такие оладьи станут любимым блюдом и у детей, и у взрослых.

Вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан молока, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. В глубокой миске смешайте манку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте яйцо и постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Оставьте тесто на 15 минут — за это время манка набухнет, и оладьи получатся особенно нежными. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой и жарьте на среднем огне около 3–4 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими с медом, вареньем или сметаной.

Мария Левицкая
М. Левицкая
