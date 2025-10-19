Обалденный торт «Молочная девочка» на сковороде. Получается очень нежным и сочным — тает во рту

Этот нежный торт с молочной пропиткой можно приготовить даже без духовки! Знаменитая «Молочная девочка» поражает своей воздушной текстурой и тонким карамельным вкусом сгущенного молока. Что делает этот рецепт особенным — так это возможность приготовить коржи на обычной сковороде, что идеально для тех, у кого нет духовки или кто хочет попробовать что-то новое. Торт получается невероятно сочным благодаря сметанной пропитке, а его нежная текстура буквально тает во рту. Это прекрасный вариант для семейного чаепития или неожиданного визита гостей.

Приготовление

Вам понадобится: 300 г муки, 250 г сгущенного молока, 1 яйцо, 1 пакетик разрыхлителя, 600 г сметаны, сахарная пудра по вкусу, орехи для украшения. Смешайте сгущенку с яйцом, добавьте муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Разделите на 6–8 частей. Раскатайте коржи толщиной 3–4 мм. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета по 1–2 минуты. Взбейте сметану с сахарной пудрой. Промажьте коржи сметанным кремом. Украсьте измельченными орехами. Дайте торту пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

