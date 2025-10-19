Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Полтавка в Запорожской области, на которых запечатлены военнослужащие ВС РФ с российским триколором. В воскресенье, 19 октября, ведомство сообщило о взятии под контроль этого населенного пункта в ходе специальной военной операции.

На опубликованных видео показаны эпизоды боевых действий, в том числе уничтожение техники и живой силы ВСУ с использованием боевых дронов и артиллерии.

Полтавку — крупный населенный пункт в Запорожской области — освобождали штурмовики 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», — уточнили в ведомстве.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что группа элитного подразделения ВСУ «Скала» была уничтожена ударами FPV-дронов на подъезде к селу Орестополь в Днепропетровской области. По информации источника, причиной гибели военнослужащих стали ошибка командования и незнание оперативной обстановки в населенном пункте. В Минобороны России никак не комментировали данную информацию.