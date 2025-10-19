Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 13:39

Минобороны России показало, как освобождали Полтавку

Минобороны России показало кадры освобождения Полтавки в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Полтавка в Запорожской области, на которых запечатлены военнослужащие ВС РФ с российским триколором. В воскресенье, 19 октября, ведомство сообщило о взятии под контроль этого населенного пункта в ходе специальной военной операции.

На опубликованных видео показаны эпизоды боевых действий, в том числе уничтожение техники и живой силы ВСУ с использованием боевых дронов и артиллерии.

Полтавку — крупный населенный пункт в Запорожской области — освобождали штурмовики 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», — уточнили в ведомстве.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что группа элитного подразделения ВСУ «Скала» была уничтожена ударами FPV-дронов на подъезде к селу Орестополь в Днепропетровской области. По информации источника, причиной гибели военнослужащих стали ошибка командования и незнание оперативной обстановки в населенном пункте. В Минобороны России никак не комментировали данную информацию.

Минобороны РФ
кадры
освобождения
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме нелестно высказались о родителях шестилеток-первоклассников
Стало известно, какие преимущества для ВС России дает освобождение Чунишино
20 октября — День повара: праздник вкуса и мастерства
Во Франции раскрыли необычный способ проникновения грабителей в Лувр
Скандал с сексуальным насилием и принцем Эндрю принял новый оборот
Молодой муж 82-летней певицы Шавриной впервые показался на публике
Власти ответили на идею ввести 12-летку в школах России
Парковки в Челябинске: всё, что нужно знать водителю
Замгубернатора Вологодской области устроил драку в отеле
Водителей будут лишать прав за прием лекарств в РФ? Что известно, список
Боец ММА Емельяненко оказался в больнице
Девушка умерла накануне своей свадьбы от «подарка» жениха
Дерзкое ограбление Лувра: что пропало, как действовали преступники
Российский завод приостановил прием газа из Казахстана
В полиции Франции рассказали детали ограбления Лувра
Стало известно об «осыпающемся» фронте ВСУ на одном направлении
Москвич потерял рекордные 450 млн из-за кибермошенничества
«Все вложения НАТО пропали»: раскрыто, что произошло на Западной Украине
Маск повторит идею Дурова в своей соцсети
Глава Банка Англии предупредил о грядущем кризисе из-за Brexit
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.