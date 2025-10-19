Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром

Группа элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожена ударами FPV-дронов на подъезде к селу Орестополь в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, причиной гибели военнослужащих стали ошибка командования и незнание оперативной обстановки в населенном пункте.

На подъезде к Орестополю наши дроны уничтожили группу личного состава подразделения «Скала». Они пытались въехать в населенный пункт на автомобиле. Это была большая ошибка командования — отправить туда людей на машине, — сообщили агентству.

Как отметил источник, командиры ВСУ на местах не докладывают о потерях и, как следствие, об обстановке, скрывая погибших и представляя их как пропавших без вести.

Ранее стало известно, что в Красноармейске военные ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова, занимавшегося вопросами связи и кибербезопасности. О его гибели рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. По словам журналиста, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой. В Минобороны России не комментировали данную информацию.