19 октября 2025 в 14:08

Глава Банка Англии предупредил о грядущем кризисе из-за Brexit

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Негативные последствия выхода из состава ЕС будут ощущаться в Великобритании в обозримом будущем. Таким прогнозом поделился глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью The Sunday Times. Экономист сообщил, что в обозримой перспективе Лондон ощутит на себе негативное влияние Brexit. Положительное уравновешивающее влияние в финансовой сфере страны наступит позже.

Если вы уменьшаете открытость экономики, это ограничивает рост, хотя на более долгой дистанции торговля скорректируется и восстановится. Та же самая логика применима и к экономике, и к пошлинам, — сказал Бейли.

Издание назвало высказывания Бейли по теме Brexit самыми жесткими, с которыми тот когда-либо выступал. Глава банка подтвердил, что в «течение почти десятилетия» был очень аккуратен, высказываясь по поводу выхода Великобритании из ЕС, поскольку это было решение народа страны.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За выход проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%. После нескольких лет трудных переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

Ранее британские власти предложили увеличить налоги на алкоголь для укрепления здоровья граждан и повышения эффективности труда. Решение было связано с результатами опроса, согласно которому треть британцев в прошлом году брали больничный из-за употребления спиртного.

Евросоюз
Великобритания
Brexit
экономика
