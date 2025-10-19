Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 13:47

Стали известны подробности о пострадавших при ограблении в Лувре

Глава Минкульта Франции: при ограблении Лувра никто не пострадал

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минкульта Франции Рашида Дати прибыла в Лувр сразу после ограбления и заявила, что никто из сотрудников или посетителей музея не пострадал. Сообщение о событиях в Лувре она разместила в соцсети Х.

19 октября группа преступников совершила ограбление в одном из залов, из музея вынесли девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины де Богарне. Однако знаменитый бриллиант «Регент» весом более 140 карат остался нетронутым, сообщила Дати. По информации Le Parisien, одно из украденных украшений уже было найдено за пределами музея. Согласно первоначальным материалам расследования, речь идет о короне императрицы.

Установлено, что преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. На ограбление у них ушло всего семь минут. После ограбления музей был закрыт для посетителей.

Ранее стало известно, что в Египте расследуют исчезновение золотого браслета фараона из Каирского музея, сообщает Ahram Online. Артефакт, принадлежавший Аменемхету III третьего промежуточного периода, пропал из реставрационной лаборатории на острове Тахрир.

