19 октября 2025 в 14:00

Ушла из жизни ветеран томского телевидения

Скончалась режиссер томского телевидения Тамара Некрасова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный томский режиссер и ветеран регионального телевидения Тамара Некрасова скончалась на 76-м году жизни, сообщают «Вести-Томск». Более 26 лет она посвятила томскому телевидению, куда перешла после работы в Абакане.

Некрасова создала множество программ и документальных фильмов, отмеченных на всероссийских конкурсах. Среди ее работ — циклы «Вся Россия», «Вести районного масштаба», а также проекты с участием известных политиков. Гражданская панихида состоится 21 октября в ритуальном центре «Акрополь».

Ранее в Риме на 92-м году жизни скончалась доктор педагогических наук профессор университета Roma Tre София Корради, известная как создательница программы международного студенческого обмена Erasmus. Семья отозвалась о ней как о «женщине невероятной энергии, интеллектуальной и эмоциональной щедрости».

До этого в возрасте 86 лет ушла из жизни британская актриса Саманта Эггар, известная своими работами в таких фильмах, как «Коллекционер», «Доктор Дулиттл» и «Выводок» Дэвида Кроненберга. Официальная причина смерти не разглашается, но известно, что последние пять лет актриса страдала от серьезного заболевания.

культура
Томская область
смерти
телевидение
