Умерла создательница популярной программы обмена для студентов

В Риме на 92-м году жизни скончалась доктор педагогических наук профессор университета Roma Tre София Корради, известная как создательница программы международного студенческого обмена Erasmus, сообщает ANSA. Семья отозвалась о ней как о «женщине невероятной энергии, интеллектуальной и эмоциональной щедрости».

Корради запустила программу обмена в 1987 году. Идея возникла после личного опыта: во время учебы она провела год в Колумбийском университете Нью-Йорка, но по возвращении ее родной итальянский вуз не признал ни один из изученных ею курсов. Из-за этого Корради пришлось продлить учебу. После женщина начала активно продвигать идею поощрения студентов за участие в обмене и добилась финансирования поездок от вузов.

Революционная программа, когда я ее представила, вызвала два типа реакции: одни говорили мне, что это безумная идея, о которой нужно забыть, — рассказывала о своем детище Корради.

Профессор описывала Erasmus как «способ дать любому желающему возможность сделать то, что может себе позволить только богатая семья». В 2018 году Корради отмечала, что воспринимала содействие международным студенческим обменам как свою «личную пацифистскую миссию», поскольку это происходило в годы холодной войны.

