Китай обвинил США в хакерских атаках SCMP: Китай обвинил разведку США в кибератаках на Национальный центр времени

Министерство государственной безопасности КНР заявило о кибератаке на компьютерные системы Национального центра времени Китая, осуществленной американской разведкой, в частности, Агентством национальной безопасности (АНБ), передает South China Morning Post. Утверждается, что атаки начались в марте 2022 года, а в апреле 2023-го американская сторона использовала украденные пароли для взлома систем центра.

По информации издания, американская разведка пыталась взломать китайскую систему точного времени с целью ее последующего нарушения. Для проведения атак использовались виртуальные серверы, размещенные в США, Европе и Азии. Органы государственной безопасности Китая выявили признаки кибератак и поручили Национальному центру службы времени провести расследование. Цель — пресечь атаки и усовершенствовать протоколы для предотвращения будущих нарушений.

Ранее британская газета The Telegraph заявила, что Россия якобы причастна к кибератаке на автомобилестроительную компанию Jaguar Land Rover. Расследование ведется, однако конкретных данных и источников не приводится. Издание связывает масштаб ущерба с возможной причастностью иностранного государства, но доказательств не предоставляет.