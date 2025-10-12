Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 11:21

Британская газета обвинила Россию в кибератаке на автокомпанию

Telegraph обвинила Россию в кибератаке на автокомпанию Jaguar Land Rover

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором без предоставления доказательств обвинила Россию в организации кибератаки на автомобилестроительную компанию Jaguar Land Rover. Издание утверждает, что версия о причастности РФ рассматривается в рамках расследования, но не приводит никаких конкретных данных или раскрытых источников.

В публикации говорится, что кибератака привела к приостановке производства автомобилей более чем на месяц и создала угрозу для 200 тыс. рабочих мест. The Telegraph связывает возможную причастность иностранного государства с масштабом нанесенного ущерба и широким воздействием на бизнес-процессы компании.

Ранее экс-глава контрразведки MI5 Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже вовлечена в необъявленное военное противостояние с Российской Федерацией. По ее мнению, конфликт проявляется в форме масштабных кибератак и диверсионной деятельности.

До этого стало известно, что Генпрокуратура России предотвратила более 10 тыс. атак хакеров на инфраструктуру ведомства за прошедшие полгода. Между тем в ЦИК сообщили, что с начала единого дня голосования в текущем году на сайт комитета было зафиксировано более 500 тыс. кибератак.

Россия
Jaguar
Великобритания
обвинения
кибератаки
