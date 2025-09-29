Экс-глава MI5 заявила о скрытой войне Британии с Россией Экс-глава MI5 Мэннингем-Буллер: Британия уже вовлечена в конфликт с Россией

Великобритания, вероятно, уже вовлечена в необъявленное военное противостояние с Российской Федерацией, заявила экс-глава контрразведки MI5 Элиза Мэннингем-Буллер. По ее мнению, конфликт проявляется в форме масштабных кибератак и диверсионной деятельности, о чем сообщает The Guardian.

В ходе беседы с лордом-спикером Джоном Макфолом Мэннингем-Буллер поддержала позицию американского эксперта, бывшего советника президента США Фионы Хилл. Она согласилась, что текущее противоборство имеет иной характер, однако его враждебная природа не вызывает сомнений.

Я думаю, что она (Хилл — NEWS.ru) может быть права в том, что мы уже в войне с Россией. Это другой вид войны, но враждебность: кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность усиливаются, — сказала Мэннингем-Буллер.

Ранее норвежское издание Steigan сообщало, что Европа активно пытается разжечь конфликт с Россией. В частности, страны оказывают большое давление на Польшу, чтобы она стала прифронтовым государством в потенциальной войне. Это обусловлено тем, что НАТО и США нужна «фигура», которую они могли бы переместить в своей «игре великих держав».