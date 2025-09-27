Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 08:53

США и НАТО обвинили в подталкивании Польши к войне с Россией

Steigan: Запад подталкивает Польшу к началу войны с Россией

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры стран Европы активно пытаются разжечь конфликт с Россией, сообщает норвежское издание Steigan. По его информации, Запад оказывает большое давление на Польшу, чтобы она стала прифронтовым государством в потенциальной войне.

На нее (Польшу. — NEWS.ru) все больше оказывается давление, чтобы она взяла на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией, — говорится в публикации.

Журналисты убеждены, что сегодня Европа стоит на пороге большой войны. Это обусловлено тем, что НАТО и Соединенным Штатам нужна «фигура», которую они могли бы переместить в своей «игре великих держав». По мнению авторов материала, Польша «вписывается в эту схему».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Евросоюз готовится к скрытному размещению авиации и средств ПВО на границе с Россией. Все это реализуется под прикрытием сообщений о якобы нарушении Москвой воздушных границ. По словам депутата, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции.

Запад
Европа
Польша
войны
конфликты
НАТО
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.