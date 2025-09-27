США и НАТО обвинили в подталкивании Польши к войне с Россией

США и НАТО обвинили в подталкивании Польши к войне с Россией Steigan: Запад подталкивает Польшу к началу войны с Россией

Лидеры стран Европы активно пытаются разжечь конфликт с Россией, сообщает норвежское издание Steigan. По его информации, Запад оказывает большое давление на Польшу, чтобы она стала прифронтовым государством в потенциальной войне.

На нее (Польшу. — NEWS.ru) все больше оказывается давление, чтобы она взяла на себя роль прифронтового государства в конфликте с Россией, — говорится в публикации.

Журналисты убеждены, что сегодня Европа стоит на пороге большой войны. Это обусловлено тем, что НАТО и Соединенным Штатам нужна «фигура», которую они могли бы переместить в своей «игре великих держав». По мнению авторов материала, Польша «вписывается в эту схему».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Евросоюз готовится к скрытному размещению авиации и средств ПВО на границе с Россией. Все это реализуется под прикрытием сообщений о якобы нарушении Москвой воздушных границ. По словам депутата, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции.