Силовики рассказали о неожиданной находке в освобожденной Полтавке

Силовики рассказали о неожиданной находке в освобожденной Полтавке В Полтавке обнаружили оборонительный пункт ВСУ

В Полтавке Запорожской области был обнаружен оборонительный район ВСУ, сообщили в ТАСС со ссылкой на российских силовиков. При освобождении населенного пункта применялись авиация, артиллерия и дроны-разведчики.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В ходе комплексного огневого поражения противника авиацией и артиллерией при поддержке операторов дронов-разведчиков воины-гвардейцы из Бикина взяли под контроль один из крупнейших населенных пунктов на западном берегу реки Янчур — заблаговременно подготовленный противником район обороны площадью более 12 квадратных километров, — подчеркнули силовики.

Минобороны России сообщило об освобождении сел Полтавка в Запорожской области и Чунишино в Донецкой Народной Республике 19 октября. В первом случае успешные действия провели бойцы «Востока», во втором — военные группировки «Центр».

Накануне, 18 октября, в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Плещеевка в ДНР. Расширили зону контроля бойцы подразделения Южной группировки войск.