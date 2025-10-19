Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025

Пьяный полковник насмерть сбил пенсионерку

Полковник ВСУ в состоянии алкогольного опьянения сбил пожилую женщину в Одессе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Одессе полковник ВСУ в состоянии сильного алкогольного опьянения насмерть сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Согласно информации источника, за рулем автомобиля Skoda Octavia находился 44-летний военнослужащий оперативного отдела штаба оперативно-тактической группировки «Одесса».

В материале также уточняется, что от удара такой силы пенсионерке оторвало ногу и она скончалась на месте происшествия. В крови военнослужащего содержалось 3,3 промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что мужчина выпрыгнул из окна ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Закарпатской области Украины. Инцидент произошел в городе Мукачево. Пострадавшего госпитализировали с переломами ног.

Стало известно, что бывший заключенный, подписавший контракт с МО России, сбежал в лес после ДТП с военным микроавтобусом в Карелии. Уточнялось, что речь идет о 30-летнем уроженце Петрозаводска. В настоящее время мужчину продолжают разыскивать.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

