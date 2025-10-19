Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 14:30

Замгубернатора Вологодской области устроил драку в отеле

В Петербурге за драку в отеле задержали замгубернатора Вологодской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге за драку задержали заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева, сообщает Telegram-канал «78». Инцидент произошел в Василеостровском районе.

По информации канала, заместитель губернатора российского региона подрался в гостинице с другим постояльцем. Конфликт между мужчинами вспыхнул внезапно. Чиновника доставили в отделение полиции и вменили мелкое хулиганство. В Вологодской области заместитель губернатора отвечает за поддержание общественного порядка и борьбу с преступностью.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мигрант в состоянии наркотического опьянения напал на бригаду скорой помощи на Васильевском острове и нанес травмы фельдшеру. СК РФ взял расследование инцидента под личный контроль, подозреваемый задержан.

Ранее неизвестный расстрелял из травматического пистолета пьяного охранника магазина в Ленинградской области. Инцидент произошел в продуктовом придорожном магазине, 37-летний нетрезвый сотрудник охраны стал запугивать кассиров, после чего устроил драку с работником склада. Позже нарушитель порядка покинул помещение и на улице поссорился с 35-летним прохожим, который и применил против хулигана оружие.

Санкт-Петербург
драки
Вологодская область
отели
