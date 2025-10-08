В Петербурге мигрант напал на бригаду скорой помощи

Мигрант напал на бригаду скорой помощи в Петербурге, сообщает Neva.today. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.

По данным Следственного комитета РФ, нападение произошло у дома №17 на 12-й линии Васильевского острова. 26-летний мигрант, находившийся в наркотическом опьянении, нанес травмы фельдшеру. Полиция задержала подозреваемого.

