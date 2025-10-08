Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:57

В Петербурге мигрант напал на бригаду скорой помощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигрант напал на бригаду скорой помощи в Петербурге, сообщает Neva.today. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.

По данным Следственного комитета РФ, нападение произошло у дома №17 на 12-й линии Васильевского острова. 26-летний мигрант, находившийся в наркотическом опьянении, нанес травмы фельдшеру. Полиция задержала подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево таксист-мигрант переехал сотрудника аэропорта из-за парковки и скрылся с места, сломав два шлагбаума. Водитель не хотел оплачивать услуги парковки.

мигранты
Санкт-Петербург
Россия
Александр Бастрыкин
