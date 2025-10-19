Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 15:10

«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси

В МИД ФРГ решили отозвать посла из Грузии после обвинений в поддержке оппозиции

Стенд в фойе Министерства иностранных дел Германии в Берлине Стенд в фойе Министерства иностранных дел Германии в Берлине Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В МИД Германии приняли решение отозвать своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства в соцсети X. В сообщении сказано, что грузинское руководство на протяжении долгого времени оказывает давление на дипломата и явно выступает против Евросоюза.

На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги, — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Фишера в поддержке радикальных молодежных организаций. По его словам, дипломат покровительствует нападавшим на штаб правящей партии. Он расценил действия посла как вмешательство в избирательную кампанию перед выборами.

До этого против посла выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Политик узнал, что Фишер снимает особняк, принадлежащий семье лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. Он добавил, что европейская бюрократия утратила все ценности.

Германия
ФРГ
послы
Европа
Грузия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лувре после ограбления началась паника
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Стало известно большом интересе США к сотрудничеству с РФ в одной области
Сальдо анонсировал начало освобождения Херсона
Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий
Перемирие закончилось? Кто нарушил, почему Израиль снова бомбит сектор Газа
Назван возможный срок обрушения обороны ВСУ
Пассажир взорвал гранату в столичной подземке
Дугин сравнил Трампа с ночной бабочкой
Защитник ЦСКА Дивеев получил травму во время матча
В дерзком ограблении Лувра нашли след четвертого преступника
Дочь Амирамова на похоронах отца в Израиле произнесла его последние слова
Школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон почти за €7 тысяч
Гигантский флаг-триколор появился на Поклонной горе в Москве
Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым
Пьяный полковник насмерть сбил пенсионерку
«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси
Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба»
В РЭУ имени Плеханова отреагировали на слухи о вызывающих танцах студентов
Европа сократила помощь Украине на 40%
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.