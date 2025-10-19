«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси

Стенд в фойе Министерства иностранных дел Германии в Берлине

В МИД Германии приняли решение отозвать своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства в соцсети X. В сообщении сказано, что грузинское руководство на протяжении долгого времени оказывает давление на дипломата и явно выступает против Евросоюза.

На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги, — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Фишера в поддержке радикальных молодежных организаций. По его словам, дипломат покровительствует нападавшим на штаб правящей партии. Он расценил действия посла как вмешательство в избирательную кампанию перед выборами.

До этого против посла выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Политик узнал, что Фишер снимает особняк, принадлежащий семье лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. Он добавил, что европейская бюрократия утратила все ценности.