В полиции Франции рассказали детали ограбления Лувра

В парижском музее Лувр произошло ограбление, в ходе которого преступники похитили «бесценные драгоценности» всего за семь минут, сообщил журналистам министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. По его словам, которые передает газета Le Parisien, преступники тщательно подготовились к хищению и заранее изучили обстановку вокруг музея, что позволило им действовать максимально быстро и эффективно.

Они украли «бесценные драгоценности». Ограбление совершили за семь минут, — рассказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, ограбившие Лувр, пробрались внутрь через закрытое на ремонт здание и похитили девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины де Богарне. Преступники с полностью скрытыми лицами воспользовались грузовым лифтом и напрямую вышли в галерею «Аполлон».

Глава Минкульта Франции Рашида Дати прибыла в Лувр сразу после ограбления и заявила, что никто из сотрудников или посетителей музея не пострадал. По информации Le Parisien, одно из украденных украшений было найдено за пределами Лувра. Согласно первоначальным материалам расследования, речь идет о короне императрицы.