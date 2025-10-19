Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 14:18

В полиции Франции рассказали детали ограбления Лувра

МВД Франции: Лувр ограбили за семь минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В парижском музее Лувр произошло ограбление, в ходе которого преступники похитили «бесценные драгоценности» всего за семь минут, сообщил журналистам министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. По его словам, которые передает газета Le Parisien, преступники тщательно подготовились к хищению и заранее изучили обстановку вокруг музея, что позволило им действовать максимально быстро и эффективно.

Они украли «бесценные драгоценности». Ограбление совершили за семь минут, — рассказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, ограбившие Лувр, пробрались внутрь через закрытое на ремонт здание и похитили девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины де Богарне. Преступники с полностью скрытыми лицами воспользовались грузовым лифтом и напрямую вышли в галерею «Аполлон».

Глава Минкульта Франции Рашида Дати прибыла в Лувр сразу после ограбления и заявила, что никто из сотрудников или посетителей музея не пострадал. По информации Le Parisien, одно из украденных украшений было найдено за пределами Лувра. Согласно первоначальным материалам расследования, речь идет о короне императрицы.

ограбления
Лувр
Париж
грабители
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20 октября — День повара: праздник вкуса и мастерства
Во Франции раскрыли необычный способ проникновения грабителей в Лувр
Скандал с сексуальным насилием и принцем Эндрю принял новый оборот
Молодой муж 82-летней певицы Шавриной впервые показался на публике
Власти ответили на идею ввести 12-летку в школах России
Парковки в Челябинске: всё, что нужно знать водителю
Замгубернатора Вологодской области устроил драку в отеле
Водителей будут лишать прав за прием лекарств в РФ? Что известно, список
Боец ММА Емельяненко оказался в больнице
Мужчина набил татуировку своей невесте и она умерла от нее
Дерзкое ограбление Лувра: что пропало, как действовали преступники
Российский завод приостановил прием газа из Казахстана
В полиции Франции рассказали, за сколько минут ограбили Лувр
Стало известно об «осыпающемся» фронте ВСУ на одном направлении
Москвич потерял рекордные 450 млн из-за кибермошенничества
«Все вложения НАТО пропали»: раскрыто, что произошло на Западной Украине
Маск повторит идею Дурова в своей соцсети
Глава Банка Англии предупредил о грядущем кризисе из-за Brexit
Депутат резко отреагировал на слухи о скандальной вечеринке в университете
Ушла из жизни ветеран томского телевидения
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.