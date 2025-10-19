Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:00

От батона до восхитительного завтрака — 10 минут! Нежные французские гренки с яблоком — пробуем и сохраняем рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные французские гренки станут идеальным завтраком или изысканным десертом для тех, кто ценит изящную простоту в кулинарии. Сочетание хрустящей золотистой корочки и сочной яблочной начинки с ароматом корицы создает настоящую гармонию вкусов. В отличие от обычных гренок французский вариант отличается особой воздушностью и нежностью благодаря специальной технологии приготовления. Это блюдо прекрасно подойдет для воскресного семейного завтрака или романтического вечера, даря ощущение уюта и домашнего тепла.

Приготовление

Вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба, 2 яйца, 200 мл молока, 2 яблока, 50 г сахара, 1 ч. л. корицы, 30 г сливочного масла. Яблоки очистите и натрите на крупной терке, смешайте с корицей и половиной сахара. Взбейте яйца с молоком и оставшимся сахаром. На половину ломтиков хлеба выложите яблочную начинку, накройте оставшимися ломтиками. Обмакните каждый «сэндвич» в яичную смесь. Обжарьте на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки 4–5 минут. Подавайте с медом или сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Борщ заиграет новыми красками: профессиональный секрет шеф-поваров, который изменит ваше представление о супе
Общество
Борщ заиграет новыми красками: профессиональный секрет шеф-поваров, который изменит ваше представление о супе
Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось
Общество
Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось
Муж не ест селёдку, и я придумала салат «Свинина под шубой». Слоеное чудо со свеклой, даже интереснее классического варианта
Общество
Муж не ест селёдку, и я придумала салат «Свинина под шубой». Слоеное чудо со свеклой, даже интереснее классического варианта
Привезла рецепт из Турции! Хрустящие кабачковые мюджверы — вкусно, просто и необычно
Общество
Привезла рецепт из Турции! Хрустящие кабачковые мюджверы — вкусно, просто и необычно
Этот рецепт вкуснее мяса по-французски! Сочный ужин из грудки, картошки и сыра — без возни и танцев с бубном
Общество
Этот рецепт вкуснее мяса по-французски! Сочный ужин из грудки, картошки и сыра — без возни и танцев с бубном
рецепты
гренки
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свекольная закуска, которая покорит любого: просто и красиво
Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут
В США автомобиль влетел в палатку-шатер с людьми
Китай успешно запустил ракету Kinetica-1
Володин поздравил россиян с учрежденным по просьбе женщин праздником
Обезоруженный боец ВС РФ уничтожил двух противников
До какого числа нужно уплатить налоги в России?
Назван средний размер страховой пенсии в России
В США рассказали, как Трамп «остудил пыл» Украины
В Улан-Удэ госпитализировали 36 человек из-за отравления японским блюдом
Стало известно число госпитализированных с кишечной инфекцией в Улан-Удэ
Переехавший в РФ американец раскрыл правду о конфликте на Украине
В Вологодской области пьют больше, чем до «сухого закона»
Индийские студенты случайно устроили взрыв в российском общежитии
Раскрыты новые подробности поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Пьяный водитель легковушки влетел в «Газель» и убил пассажира
Екатеринбург ждут дождь и ночные заморозки
Российские солдаты уничтожили установку HIMARS под Черниговом
Экспорт вина из Франции в Россию достиг максимальных значений
США заявили о риске срыва перемирия в Газе
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.