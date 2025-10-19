От батона до восхитительного завтрака — 10 минут! Нежные французские гренки с яблоком — пробуем и сохраняем рецепт

Эти нежные французские гренки станут идеальным завтраком или изысканным десертом для тех, кто ценит изящную простоту в кулинарии. Сочетание хрустящей золотистой корочки и сочной яблочной начинки с ароматом корицы создает настоящую гармонию вкусов. В отличие от обычных гренок французский вариант отличается особой воздушностью и нежностью благодаря специальной технологии приготовления. Это блюдо прекрасно подойдет для воскресного семейного завтрака или романтического вечера, даря ощущение уюта и домашнего тепла.

Приготовление

Вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба, 2 яйца, 200 мл молока, 2 яблока, 50 г сахара, 1 ч. л. корицы, 30 г сливочного масла. Яблоки очистите и натрите на крупной терке, смешайте с корицей и половиной сахара. Взбейте яйца с молоком и оставшимся сахаром. На половину ломтиков хлеба выложите яблочную начинку, накройте оставшимися ломтиками. Обмакните каждый «сэндвич» в яичную смесь. Обжарьте на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки 4–5 минут. Подавайте с медом или сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.