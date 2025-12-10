Молочные гренки на сковороде и кофе «Зимняя вишня»: самый уютный завтрак для морозного утра — продукты самые простые

Молочные гренки на сковороде и кофе «Зимняя вишня»: мы придумали самый уютный завтрак для морозного утра — продукты самые простые. Нежные пропитанные гренки и согревающий кофе с джемом подарят тепло и уют даже в самый холодный день. Просто, быстро и вкусно.

Для гренок: 10–12 ломтиков батона (½ батона), 250 мл молока или сливок 10%, 2 яйца, 3–4 ст. л. сахара, щепотка ванильного сахара, масло для обжарки и корица. Взбейте яйца с сахаром, постепенно влейте тёплое молоко, перемешивая. Ломтики батона погрузите в смесь по 3–5 минут с каждой стороны. Обжаривайте на растопленном масле по 2–3 минуты до золотистой корочки. Подавайте, посыпав корицей, с мёдом, ягодами или сгущёнкой.

Для латте: 2 ч. л. растворимого кофе или 80 мл эспрессо, 200 мл молока, 50 мл сливок, 1 ч. л. вишневого джема, шоколад и маршмеллоу. В чашку положите джем, добавьте кофе, перемешайте. Молоко со сливками подогрейте и взбейте в пену, аккуратно влейте в чашку, украсьте шоколадом и маршмеллоу.

