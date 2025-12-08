ТИЭФ'25
Фаршированный лаваш с копченым окорочком — вкуснятина из простых продуктов: подаю его даже на праздничны стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фаршированный лаваш с копченым окорочком — вкуснятина из простых продуктов: подаю его даже на праздничный стол. Этот рецепт — находка для тех, кто любит сытные и быстрые блюда с хрустящей корочкой. Лаваш, начиненный ароматным копченым мясом, свежими овощами и тянущимся сыром, превращается в идеальный перекус, завтрак или даже основное блюдо.

Для его приготовления вам понадобится: 1 тонкий армянский лаваш, 200 г копченого окорочка (или курицы), 150 г твердого сыра, 1–2 помидора, 1–2 болгарских перца, 50 г любой свежей зелени, майонез или сметана, томатный соус и ваши любимые специи.

Как приготовить: лаваш слегка смажьте смесью майонеза (или сметаны) и томатного соуса. Равномерно посыпьте его натертым на крупной терке сыром. Копченый окорочок отделите от кости и нарежьте мясо длинными брусочками, выложите поверх сыра. Помидоры нарежьте дольками, болгарский перец — тонкой соломкой, зелень мелко порубите. Распределите овощи и зелень на лаваше. При желании добавьте молотый перец и другие специи. Аккуратно, но плотно сверните лаваш рулетом. Смажьте сверху майонезом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавать можно как горячим, так и охлажденным.

Ранее мы готовили салат-выручалку. Для него покупаю 2 охотничьи колбаски и варю картошку. Секрет в луковой заправке.

Проверено редакцией
