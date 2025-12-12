Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Надоели фаршированные яйца? Заворачиваю яичный салат в ломтики ветчины. Пикантные рулетики на один укус

Праздничный стол — это всегда поиск баланса между эффектной подачей и простотой приготовления. Если классические фаршированные яйца кажутся вам уже привычными и требуют много времени на аккуратное заполнение, эта идея станет настоящим спасением. Мы берем все ту же любимую начинку из яичного салата, но подаем ее в совершенно новом, изящном формате — завернутой в тонкие ломтики ветчины. Такие рулетики выглядят современно и аппетитно, их удобно есть, и они буквально созданы для фуршета. Это блюдо доказывает, что для кулинарной импровизации иногда достаточно просто посмотреть на знакомые продукты под другим углом.

Для приготовления вам понадобится: 5 вареных куриных яиц, 200 г вареной или копченой ветчины (нарезанной тонкими широкими ломтиками), 100 г твердого сыра, 3 столовые ложки майонеза, 1 чайная ложка дижонской горчицы, соль, молотый черный перец, свежий укроп. Яйца очистите и натрите на мелкой терке. Сыр также натрите на мелкой терке. Мелко порубите укроп. В миске смешайте яйца, сыр, укроп, майонез и горчицу. Тщательно перемешайте до однородности, посолите и поперчите по вкусу. На рабочую поверхность выложите ломтик ветчины. На его край вдоль всей длины положите примерно столовую ложку яичной начинки, сформировав плотную «колбаску». Аккуратно и не слишком туго сверните ветчину рулетом. Таким же образом подготовьте остальные рулетики. Для удобства можно каждый рулет завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы они лучше держали форму. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Украсьте зеленью, каперсами или зернышком граната.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

