12 декабря 2025 в 14:35

Праздничный фуршет без хлопот: 2 рулета из лаваша на Новый год за 15 минут — сытно, красиво и съедается моментально

Читайте нас в Дзен

Встречать Новый год — значит собирать за одним столом самых близких, а не стоять у плиты, пока гости веселятся в гостиной. Чтобы праздничный фуршет удался, а вы провели время с удовольствием, нужны закуски, которые готовятся практически мгновенно. Два вида рулетов из лаваша — идеальное решение: они сытные, очень красивые в нарезке и, что самое главное, их приготовление занимает буквально 15 минут активного времени. Пока один рулет радует классическим сочетанием курицы и грибов, второй удивляет свежестью крабового салата. Этот дуэт гарантированно покроет все вкусовые предпочтения и позволит вам присоединиться к празднику вовремя.

Для первого рулета («Классический») смешайте 200 г отварного куриного филе, 100 г обжаренных шампиньонов, 50 г тёртого сыра и 3 ст. л. майонеза. Для второго («Свежий») смешайте 150 г крабовых палочек, 100 г кукурузы, 1 нарезанный соломкой огурец, зелень и 3 ст. л. майонеза. Каждый лаваш смажьте тонким слоем сливочного сыра (по 50 г на каждый) — это «клей». Равномерно распределите начинки, отступив от края. Плотно сверните рулеты, заверните в пищевую плёнку и уберите в холод на 1-2 часа. Перед подачей нарежьте острым ножом на кружочки толщиной 2 см. Украсьте зеленью и зёрнами граната.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

