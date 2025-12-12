Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:00

Тунец из банки в салате — скучно! Делаю рулет из лаваша с тунцом, кукурузой и сыром. Ярко, вкусно и очень быстро

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоело каждый раз делать из консервированного тунца одно и то же — салат с яйцом и луком? Пора подарить этому доступному и полезному продукту новую жизнь в виде эффектной и очень вкусной закуски. Рулет из лаваша с тунцом — это идеальное решение для тех, кто ценит скорость, яркий вкус и красивую подачу. Мягкий лаваш, сочная кукуруза, тягучий сыр и ароматный тунец создают настолько гармоничный союз, что этот рулет моментально становится хитом любого стола. Его можно приготовить заранее, а перед приходом гостей просто нарезать на аккуратные кружочки, которые будут выглядеть не хуже ресторанных канапе, но обойдутся в разы дешевле и потребуют минимум усилий.

Вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 1 банка консервированного тунца в собственном соку (около 180 г), 1 банка консервированной кукурузы (около 150 г), 150 г твёрдого сыра, 100 г плавленого сыра или сливочного сыра, 2-3 ст. ложки майонеза, зелень (укроп, петрушка), соль по вкусу. Слейте жидкость с тунца и кукурузы. Тунец разомните вилкой. Сыр натрите на средней тёрке, зелень мелко порубите. В миске смешайте тунца, кукурузу, тёртый сыр, зелень и майонез. Посолите при необходимости. Лаваш разложите на столе. Равномерным тонким слоем намажьте на него плавленый сыр — он будет служить «клеем». Затем распределите тунцовую начинку, отступая 2-3 см от дальнего края. Плотно сверните лаваш в рулет, начиная с края, на котором есть начинка. Готовый рулет плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 2-3, чтобы он хорошо пропитался и не разваливался при нарезке. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см. Украсьте веточкой зелени или зёрнышком кукурузы.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой: блестяще разнообразит новогодний стол
Общество
Простейший салат «Зодиак» с полукопченой колбасой: блестяще разнообразит новогодний стол
«Кубок вкуса»: подаем оливье на Новый год в апельсиновых чашах
Семья и жизнь
«Кубок вкуса»: подаем оливье на Новый год в апельсиновых чашах
Салаты из крабовых палочек больше не делаю, пускаю их в рулеты — получается нарядная закуска
Общество
Салаты из крабовых палочек больше не делаю, пускаю их в рулеты — получается нарядная закуска
Пеку противень бисквита и сворачиваю: мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла
Общество
Пеку противень бисквита и сворачиваю: мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла
Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество
Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
рецепты
рулеты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Глава Сочи высказался о росте цен в курортной зоне
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.