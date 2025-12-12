Тунец из банки в салате — скучно! Делаю рулет из лаваша с тунцом, кукурузой и сыром. Ярко, вкусно и очень быстро

Надоело каждый раз делать из консервированного тунца одно и то же — салат с яйцом и луком? Пора подарить этому доступному и полезному продукту новую жизнь в виде эффектной и очень вкусной закуски. Рулет из лаваша с тунцом — это идеальное решение для тех, кто ценит скорость, яркий вкус и красивую подачу. Мягкий лаваш, сочная кукуруза, тягучий сыр и ароматный тунец создают настолько гармоничный союз, что этот рулет моментально становится хитом любого стола. Его можно приготовить заранее, а перед приходом гостей просто нарезать на аккуратные кружочки, которые будут выглядеть не хуже ресторанных канапе, но обойдутся в разы дешевле и потребуют минимум усилий.

Вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 1 банка консервированного тунца в собственном соку (около 180 г), 1 банка консервированной кукурузы (около 150 г), 150 г твёрдого сыра, 100 г плавленого сыра или сливочного сыра, 2-3 ст. ложки майонеза, зелень (укроп, петрушка), соль по вкусу. Слейте жидкость с тунца и кукурузы. Тунец разомните вилкой. Сыр натрите на средней тёрке, зелень мелко порубите. В миске смешайте тунца, кукурузу, тёртый сыр, зелень и майонез. Посолите при необходимости. Лаваш разложите на столе. Равномерным тонким слоем намажьте на него плавленый сыр — он будет служить «клеем». Затем распределите тунцовую начинку, отступая 2-3 см от дальнего края. Плотно сверните лаваш в рулет, начиная с края, на котором есть начинка. Готовый рулет плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 2-3, чтобы он хорошо пропитался и не разваливался при нарезке. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см. Украсьте веточкой зелени или зёрнышком кукурузы.

