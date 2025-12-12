Российского посла вызвали в немецкий МИД

Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, заявил представитель немецкого ведомства Мартин Гизе. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, поводом стали обвинения Берлина в адрес Москвы в якобы «гибридных атаках».

Сегодня утром мы вызвали посла России в министерство иностранных дел и дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и примем меры против них, — отметил он.

По его словам, немецкая разведка считает, что за кибератакой на авиационную безопасность страны в августе прошлого стоят хакеры, якобы связанные со спецслужбами РФ. Доказательств по этому поводу нет.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что высказывание немецкого канцлера Фридриха Мерца о размещении американских ракет в ФРГ грозит конфликтом Европы с Россией. В частности, политик порекомендовал политику вместо «военных игр» заняться восстановлением экономики ФРГ. Также депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление Мерца о плане урегулирования конфликта на Украине.