Германия стремится обеспечить безопасность Европы «против России, а не вместе с ней», заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью India Today. По его мнению, США сыграли «ключевую роль» в освобождении Германии от нацистского режима, помогли построить демократию, экономику и способствовали воссоединению страны.

Америка — давний друг Германии. Америка освободила нас от нацистского режима, принесла нам мир, помогла нам построить демократию и новую экономику, помогла нам в процессе воссоединения, что, конечно, вызывало опасения у других европейских стран, — сказал дипломат.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что агрессивные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца объясняются его стремлением показать полную поддержку Украины и дистанцироваться от России. Он отметил, что сегодня отношения Москвы и Берлина находятся на худшем уровне за последние 80 лет.

До этого Мерц в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что страна находится в конфликте с Россией. Он объяснил такую ситуацию сложившейся геополитической обстановкой.