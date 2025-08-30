День знаний — 2025
30 августа 2025 в 01:01

В Германии прокомментировали отношения с Россией словами о конфликте

Мерц уверен, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия находится в состоянии конфликта с Россией, заявил канцлер страны Фридрих Мерц в интервью французскому телеканалу LCI. Свою позицию политик объяснил текущей геополитической ситуацией.

Мы уже в состоянии конфликта с Россией, — указал Мерц.

По его словам, это связано с тем, что Россия якобы «дестабилизирует большую часть» ФРГ и проводит некие «операции» по вмешательству в дела страны через социальные сети. Все эти заявления политик не смог подкрепить доказательствами.

Мерц только ссылается на данные разведслужб. Последние голословно «информируют» об «ежедневных атаках» и попытках «влияния» на общественное мнение.

Позиция германского руководства демонстрирует твердую поддержку курса на противостояние с Россией. Это, по мнению экспертов, может иметь дальнейшие последствия для двусторонних отношений и европейской безопасности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что президент Франции Эммануэль Макрон периодически переходит грань разумного и приличного, озвучивая критику по отношению к Москве. Таким образом она отреагировала на слова политика, назвавшего Россию «хищником». По мнению дипломата, этим Макрон оскорбил не только страну, но также ее народ.

